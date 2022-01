Indonésie založí novou metropoli. Jakarta je už moc špinavá a přelidněná

Ambiciózní projekt přesunu hlavního města představil už v roce 2019 prezident Joko Widodo. Projekt má stát kolem 33 miliard dolarů (686 miliard korun). Tímto krokem by se mělo pomoci také ekonomice, která byla zasažena pandemií. Navzdory zpoždění kvůli covidu je naplánováno zahájení stavby ještě na letošní rok.

Geograficky by měla být středem státu se 17 tisíci ostrovy. První úřady by se měly do nové metropole Indonésie stěhovat v roce 2024.