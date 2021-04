Indonésie našla vrak ponorky Nanggala, plavidlo se rozlomilo

Indonéský admirál Yudo Margono dodal, že na dně byly nalezeny tři části ponorky v hloubce asi 850 metrů. To je výrazně více, než pro jakou hloubku byla zkonstruována. Jihokorejská společnost, která ji v letech 2009 až 2012 modernizovala, uváděla, že se může ponořit jen do hloubky 200 metrů, podle jiných expertů i německého výrobce by měla snést tlak do hloubky 500 metrů. Větší však už ne.