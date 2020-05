Hanobení čínské hymny jako trestný čin? V Hongkongu protestují, 300 zadržených

V Hongkongu vyšli ve středu opět do ulic odpůrci sporného zákona o národní bezpečnosti, který by tvrdě postihoval projevy separatismu. Odmítají i zákon o hanobení čínské národní hymny, podle kterého by nově šlo o trestný čin postihovaný až třemi lety vězení. Policie na rozehnání demonstrantů použila pepřový sprej, střílela po nich peletami a asi 300 jich zatkla, uvedla stanice BBC.