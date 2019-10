Francouzskou turistku hromadně znásilnili v Kambodži

Tři místní obyvatelé v čele s taxikářem jedoucí v Toyotě Camry ženě ve tři ráno nabídli, že ji dovezou do hotelu. Vtáhli ji do vozu, odvezli na odlehlé místo. Všichni tři ji opakovaně znásilnili, než ji dovezli kolem 5:40 hodin do místa, kde byla ubytovaná.