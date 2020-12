Filipíny chystají zvýšit věk pro legální sex

Rose Alvarezové bylo 13 let, když měla první pohlavní styk s dvakrát starším mužem. Ve většině zemí světa by to bylo považováno za zneužití dítěte, podle filipínských zákonů bylo ale vše v pořádku, píše agentura AFP. Zákon, který určuje věkovou hranici pro legální pohlavní styk, by se měl v zemi ale brzy zpřísnit.