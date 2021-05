Experti wu-chanského virologického ústavu skočili v listopadu 2019 v nemocnici

Teorie o úniku viru z laboratoře? To ani nezkoušejte, varuje Peking WHO

Teorie o úniku viru z laboratoře? To ani nezkoušejte, varuje Peking WHO

Zpráva se objevila před jednáním rozhodovacího orgánu Světové zdravotnické organizace (WHO). Probrat má další fázi vyšetřování původu covidu-19. Experti WHO požadovali další vyšetřování, protože už na začátku prosince byl virus ve městě rozšířen, dokonce mutoval, a první případy zřejmě byly z listopadu. Čína však neposkytla dost podkladů k dalším případů. Měly by se testovat odebrané vzorky krve.