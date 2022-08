Evropští politici cesty na Tchaj-wan neruší

Ostrov má v říjnu navštívit i delegace z německého Bundestagu. „Demokracie by teď měly držet při sobě,“ potvrdil webu Taipei Times poslanec Holger Becker, jeden z účastníků.

Čína v pátek uvalila sankce na Litvu, jejíž delegace z ministerstva dopravy ostrov navštívila tento týden. Litva už loni odstoupila od rámcové spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, tzv. formátu 16+1 (členem je i Česko), a to proto, že jí účast nepřinesla požadované ekonomické výsledky. Ve čtvrtek pak formát opustily také Lotyšsko a Estonsko.

Vyjma europoslanců však Unie jako taková zareagovala na čínské manévry spíše zdrženlivě. Brusel neoficiálně přiznává, že přílišné zasahování do tak citlivé otázky by Evropě neprospělo. Napětí v Tchajwanském průlivu vidí jako spor mezi USA a Čínou a monitoruje pouze, aby nedošlo k narušení globálních dodavatelských řetězců.

„Jaká by ale asi byla reakce USA, kdyby Čína podobně projektovala svou moc v Mexickém zálivu? Nepovažovali by to Američané za provokaci a hrozbu?“ ptá se Mark Valencia z Národního institutu pro studia Jihočínského moře v čínském Chaj-nanu.