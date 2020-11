Etiopií zmítá občanská válka

V Etiopii už tři týdny probíhají boje se vzbouřenými Tigrajci. Boje si podle dostupných informací vyžádaly stovky mrtvých. Tisíce lidí byly vyhnány, 40 000 jich uprchlo do Súdánu. Premiér Abyi Ahmed dal vzbouřencům ultimátum, aby se do středeční půlnoci vzdali a složili zbraně, jinak bude pokračovat vojenská operace. Kritiku ze zahraničí kvůli obavám z humanitární krize a rozšíření konfliktu Ahmed odmítl jako vměšování do vnitřních záležitostí Etiopie.