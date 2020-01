Epidemie koronaviru se v Číně vymyká kontrole

Čína se potýká s jednou z největších zdravotních krizí za posledních 15 let. Uzavření celé wuchanské aglomerace, kde žije na 20 milionů lidí, ukazuje, jak vážná je situace. Zpravodaj amerického listu The The New York Times z místa ohniska epidemie hlásí, že se situaci Číňanům přesto nedaří zvládnout.