Epidemie koronaviru by mohla do dubna pominout, tvrdí čínský expert

Epidemie nového typu koronaviru vyvrcholí v Číně tento měsíc a do dubna by mohla skončit. Podle agentury Reuters to prohlásil čínský vládní poradce pro oblast zdravotnictví Čung Nan-šan. Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom ve středu varovala, že koronavirus představuje celosvětovou hrozbu a nakazit se mohou až dvě třetiny populace.