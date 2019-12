Do války dronů v Libyi zasahují Rusové, uvedl americký generál

„Ale nyní určitě vědí, komu to patří, a odmítají ho vrátit. Tvrdí, že nevědí, kde je, ale to neberu,” uvedl Townsend v prohlášení poskytnutém Reuters bez dalších podrobností.

Townsend vyjádřil hluboké znepokojení nad rostoucí rolí Ruska v zemi, včetně toho, jak by to mohlo ovlivnit ”územní suverenitu” Libye, jakož i protiteroristickou misi AFRICOM. „Zvýrazňuje to zhoubný vliv ruských žoldnéřů, kteří ovlivňují výsledek občanské války v Libyi a kteří jsou přímo odpovědní za nedávný a prudký nárůst bojů, ztrát a ničení v okolí Tripolisu,” uvedl Townsend. LNA podle něj posílilo více než 1400 ruských žoldáků - a pouze Rusové byli podle něj s to dron sestřelit.