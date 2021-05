Do Ceuty se dostalo rekordních 6000 migrantů, Španělsko nasadilo armádu

Do španělské enklávy Ceuta na africkém pobřeží proudí další stovky migrantů ze sousedního Maroka poté, co tam v pondělí přes moře podél pobřeží připlulo či připlavalo na 6000 běženců. Z nich už 1600 místní úřady vrátily, další tisíce se ale dál snaží dostat do Španělska i přesto, že vláda v noci nasadila i vojáky a obrněná vozidla.