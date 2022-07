Čínský státní deník navrhuje sestřelit letadlo s předsedkyní sněmovny USA

Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová míří na plánovanou cestu do Asie. Zatím ale neuvedla, zda se jednou ze zastávek stane Tchaj-wan, proti čemuž už dopředu ostře vystoupila Čína. Komentátor státem vlastněného deníku Global Times Chu Si-ťin dokonce uvedl, že pokud by Pelosiová na Tchaj-wanu chtěla přistát, měly by stíhačky její letadlo sestřelit.