Čínská města uvalují částečné uzávěry

O den dříve se po odhalení 151 případů nemoci uzavřel okres Chuaj-jüan u města Peng- pu ve východní provincii An- chuej. Úřady města Ťia-mu-s’ v severovýchodní provincii Chej-lung-ťiang v sobotu nařídily třídenní uzavření obchodů a veřejných prostor poté, co se zde objevil jeden jediný případ nákazy, napsal deník The Global Times.