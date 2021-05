Čína zkouší na Ujgurech kamerový software, jež rozeznává emoce

„Je to šokující,“ řekla po shlédnutí materiálů ředitelka organizace Human Right Watch pro oblast Číny Sophie Richardsonová. „Nejde jen o to, že redukujete lidi na koláčový graf, jsou to lidé, kteří jsou ve vysoce donucovacích podmínkách, pod obrovských tlakem. Jsou pochopitelně nervózní, a to je bráno jako náznak viny, což je podle mého názoru velice problematické,“ dodala.