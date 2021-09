Čína zakázala pořady, v nichž muži nevypadají dost mužně

Čínský regulátor zakázal zobrazovat nebo propagovat „nenormální estetiku“, ke které řadí „zženštilé muže“, „vulgární influencery“ a účinkující „s pokleslými mravy“. „Vysílací společnosti a televizní stanice nesmí vysílat talentové soutěže, televarieté a reality show, které zobrazují děti celebrit,“ dodal. Na obrazovku nesmí ani hvězdy, které mají přemrštěné příjmy, doplnil list The Guardian.

Čína znovu omezí dětem čas, který smějí trávit hraním PC her

Talentové soutěže jsou v Číně velkým hitem posledních let. Stanicím se podařilo převést do čínského prostředí pořady z Jižní Koreje nebo Británie.

Mladým Číňanům se líbí díky inovativním formátům, ale právě ty jsou spolu se vzhledem účinkujících trnem v oku vládců v Pekingu. Zejména herce a zpěváky z Jižní Koreje a z Japonska považuje čínská komunistická vláda za zcela nevhodné a nemužné vzory pro čínskou mládež, která by se podle ní měla více orientovat na tradiční čínskou kulturu a hodnoty.

Čínská vláda se snaží ovlivňovat volný čas a návyky mládeže i dalšími způsoby. Tento týden například omezila na tři hodiny týdně čas, který mohou mladí do 18 let trávit u on-line počítačových her.