Čína posílá do lockdownu desítky milionů lidí kvůli 115 novým případům

Čína za celou dobu pandemie vykázala 87 706 potvrzených případů nákazy. To je řádově méně než v případě mnohem méně lidnatých zemí včetně ČR, která ke středě eviduje přes 855 tisíc případů. Čína ovšem do statistiky nezahrnuje tzv. asymptomatické případy, tedy nakažené, u nichž se neprojeví symptomy covidu-19. Proto má čísla nízká. Země eviduje 4634 obětí z řad infikovaných.

Čína zesiluje opatření den před tím, než do země přiletí po dlouhých odkladech experti Světové zdravotnické organizace (WHO), aby vyšetřili původ koronaviru SARS-CoV-2. Poletí přímo do Wu-chanu, který byl loni pandemií postižen jako první. Zatím není jasné, zda budou muset experti jít do karantény.