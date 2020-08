Čeští vojáci v Mali jsou v pořádku

Podle AFP vláda souhlasila s propuštěním svrženého prezidenta Keity, který by se mohl vrátit do svého domu v Bamaku. „Jestliže chce odejet do zahraničí na léčení, není to problém,“ řekl AFP zdroj z ECOWAS. Premiér Boubou Cissé by měl být převezen do střežené rezidence. Že je shoda jen částečná, doplnil i Jonathan: „Byli jsme schopni se shodnout v několika bodech, zatím ale ne ve všech.”