Britská dívka objevila ve vánočním přání vzkaz z čínského vězení

"Přání mohlo skončit kdekoli. Stejně jako všechny rodiny, máme mnoho přání, která se nevyužijí, uklidíme je do šuplíku a zapomeneme na ně. Je to obrovská náhoda, že se k nám dostalo přání se vzkazem a otevřeli jsme ho v tuto chvíli," poznamenal.

"Napsali to někteří moji spoluvězni z té doby, kteří si tam stále odpykávají trest," uvedl. "Jsem si celkem jist, že to bylo napsáno jako kolektivní vzkaz. Je jasné, že ta velká písmena jsou rukopisem jedné ruky a myslím, že vím, kdo to napsal, ale nikdy bych to neřekl," uvedl.