Británie zvažuje vládní bojkot olympiády v Číně, Austrálie nevyšle diplomaty

Symbol olympijských her v Pekingu Foto: Thomas Peter, Reuters

Británie zvažuje bojkot zimních olympijských her v Pekingu v příštím roce na ministerské úrovni, ale nikoli úplný diplomatický bojkot. Uvedl to ve středu deník The Telegraph. Úplný diplomatický bojkot olympiády, podobně jako předtím Spojené státy, v úterý oznámila Austrálie.