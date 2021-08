Běloruská atletka Cimanouská je v bezpečí v Tokiu, uvedl MOV

„MOV a organizátoři her v Tokiu s ní budou dál mluvit, aby zjistili, jak chce dál postupovat. Je to smůla (že přišla o svůj start), ale musíme se vyhnout spekulacím. Nasloucháme jí, podporujeme ji a zajišťujeme, aby dostala, co chce. Bylo nám řečeno, že je spokojená,” řekl Adams novinářům.

Cimanouská byla na tokijské letiště Haneda převezena v neděli a měla odletět prvním letem do Minsku. Ten se nakonec vznesl do vzduchu bez ní. Cimanouská vyjádřila obavy o své bezpečí, pokud by se do Běloruska vrátila a zvažuje azyl v Evropě.