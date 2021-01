14. dalajláma vede miliony Tibeťanů

Hledání nového dalajlámy je poměrně složitá záležitost trvající obvykle několik let. Tímto úkolem jsou pověřeni zpravidla nejvyšší lámové, kteří po smrti stávajícího dalajlámy hledají chlapce, který odpovídá stopám, které jim k hledání předchozí dalajláma zanechal. Takovému chlapci pak předloží řadu předmětů, z nichž některé náležely poslednímu dalajlámovi.

Pokud mladý kandidát rozpozná ty pravé, považuje se to za znak reinkarnace. Hoch poté projde speciální výchovou a následně je uveden do úřadu.

V roce 1959 tibetské protesty proti čínské nadvládě eskalovaly a dalajláma se rozhodl odejít do exilu. Přesídlil do severoindického města Dharamsala, kde jej přivítal tehdejší ministerský předseda Džaváharlál Néhrú. Ten svolil k ustavení exilové vlády. Do města jej dalajlámu následovalo asi 80 tisíc Tibeťanů, vytvořili společnost, v níž přežívá tibetská kultura.