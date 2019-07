Novinky, ČTK

Žena z Konga odjela 11. července prodávat ryby na ugandské tržiště Mpondwe nedaleko hranic s Kongem. Konžanka na tržišti několikrát zvracela, což u zdravotníků vzbuzuje obavy - vysoce nakažlivá ebola se přenáší hlavně tělesnými tekutinami. Rybářka zemřela po návratu do Konga.

WHO určila 19 dalších prodejců ryb, kteří s ženou přišly do styku. Dalších 44 osob se nechá proti nemoci očkovat, vakcínu by mohlo potřebovat až 590 dalších trhovců. Důkladné vyšetření situace komplikuje strach obchodníků o výdělek, zprávy o nemoci pro ně mohou znamenat značné finanční ztráty. Organizace ještě musí určit, kudy a s kým žena cestovala, kde přespala, nebo kdo po ní uklízel zvratky.

Nemoc se zatím projevila převážně jenom v Kongu, první případ se však už objevil i v milionovém městě Goma. [celá zpráva]

Výjimkou byly tři případy v Ugandě na začátku letošního června, kdy ji do země přivezla konžská rodina, které utekla z Konga, kde probíhá občanská válka. Úřadům se tehdy podařilo šíření zamezit, všichni tři nakažení ale zemřeli. [celá zpráva]

WHO zvažuje vyhlášení stavu ohrožení



WHO už poněkolikáté během současné epidemie zvažuje, zda je potřeba vyhlásit takzvané ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (PHEIC). V rámci globálního nouzového stavu mohou být státy bez případů nákazy vyzvány, aby podnikly taková opatření, která by šíření viru zabránila. Organizace vyhlášení PHEIC minulý měsíc odmítla, protože mechanismus by podle ní mohl způsobit ekonomické ztráty, aniž by dosáhl úspěchu v boji s ebolou.

Ebola je kvůli vysoké nakažlivosti jednou z nejobávanějších chorob na světě. Zdravotníci v Kongu se jejímu šíření snaží zamezit početnými kontrolními stanovišti podél cest vedoucích z již zasažených oblastí a důkladnou kontrolou na hraničních přechodech, kde lidem měří teplotu a testují, zda nemají jiné symptomy nákazy.