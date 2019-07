ČTK

Prokuratura v novosibirské oblasti v úterý podle agentury Ria Novosti informovala, že v souvislosti se „sibiřskými Maledivami” nařídila kontrolu, během níž prověří dodržování zákonů, zejména těch, které jsou zaměřené na ochranu přírody. Pokud pro to budou důvody, podnikne příslušné trestněprávní kroky.

Jezírko, které svojí barvou připomíná moře v tropickém ráji, se nachází několik minut jízdy od kampusu novosibirské pedagogické univerzity a kdo chtěl, se do nedávna k němu bez problémů dostal. V posledních týdnech o něm informovala i světová média, The New York Times o tomto místě psal jako o „skládce chemických odpadů jako stvořené pro Instagram”.

Sibiřská energetická společnost (SGK), k jejíž uhelné elektrárně a teplárně usazovací nádrž na popel patří, minulý týden informovala, že k ní omezila přístup a nařídila ji nepřetržitě střežit. Nově „na sibiřské Maledivy” jezdí také policejní hlídky.

Místní odborníci na ochranu životního prostředí podle internetových stránek Rádia Svobodná Evropa varovali lidi, aby se v jezírku nekoupali, protože při kontaktu s jeho vodou mohou mít alergické reakce, nebo jim může dokonce poleptat kůži. Holding SGK ale ujišťuje, že všechny provozy v její pobočce v Novosibirsku splňují normy a ruské zákony na ochranu životního prostředí.