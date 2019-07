Novinky, ČTK

„Zavazujeme se respektovat a chránit důstojnost lidí, jejich život a majetek a omezit civilní oběti na nulu,” stojí ve společném prohlášení zveřejněném v pondělí večer na závěr afghánských rozhovorů.

Obě strany se v dokumentu zavázaly garantovat bezpečnost „veřejných institucí, jako jsou školy, náboženské školy, nemocnice, trhy, přehrady...”.

S cílem vybudovat důvěru by se měli propustit starší a invalidní vězni.

Poválečný Afghánistán by podle prohlášení měl mít islámský právní systém, chránit práva žen v souladu s islámskými hodnotami a zajistit rovnoprávnost všech etnických skupin.

Ředitelka Afghánské ženské sítě Mary Akramiová ale pro list Daily Telegraph upřesnila: „To není dohoda, je to základ pro začátek diskuse.”

Prohlášení se objevilo poté, co si nedělní bombový útok Tálibánu v Kábulu u budovy tajné služby NDS vyžádal životy nejméně 18 lidí a více než 180 osob včetně žen a dětí zranil. Mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid k němu uvedl: „Tucty členů NDS byly zabity nebo zraněny. ”

Loňský rok byl navíc podle OSN nejtragičtější, pokud jde o počet civilních obětí v Afghánistánu – o život přišli 3804 civilisté včetně 900 dětí a dalších 7000 civilistů bylo zraněno. Tálibán nyní kontroluje více území než kdykoli od svého svržení mezinárodní koalicí vedenou Spojenými státy v roce 2001.

Následky nedělního pumového útoku v Kábulu, který má 18 obětí a přes sto zraněných.

FOTO: Rahmat Gul, ČTK/AP

Vnitroafghánský dialog, který se uskutečnil v Dauhá a který kromě Kataru sponzorovalo také Německo, podle zpravodajského webu televize Al-Džazíra představuje významný krok na cestě k míru, i když se jej neúčastnila afghánská vláda, s níž Tálibán odmítá jednat, ale delegace příslušníků občanské společnosti a politiků. Navázat na něj mají rozhovory Tálibánu s Američany.

Jednání s USA



V úterý budou v Kataru pokračovat rozhovory představitelů USA a Tálibánu o ukončení 18 let trvajícího konfliktu.

Americký vyjednavač Zalmay Khalilzad se snažil při dosavadních jednáních dosáhnout příměří, ale to vzbouřenci odmítli, protože vítězí nad vládními silami. „Nikdo by neměl očekávat, že budeme lít studenou vodu na žhavé bitevní fronty džihádu,” řekl v červnu vůdce Tálibánu Haibatulláh Achundzada.

Podle agentury Reuters se obě strany blíží k uzavření dohody, ve které by podle činitelů mohly Spojené státy slíbit stažení svých sil výměnou za záruky, že Afghánistán nebude základnou pro terorismus.

Ačkoliv by taková dohoda umožnila USA ukončit své dosud nejdelší zapojení do konfliktu, není jisté, zda by zajistila mír mezi vzbouřenci z Tálibánu a vládou v Kábulu, kterou podporují Spojené státy. Tálibán přímo s afghánským kabinetem jednat odmítá a označuje ho za americkou loutku. Proto se dvoudenní afghánské rozhovory v Kataru uskutečnily mezi zástupci Tálibánu a 60člennou delegací příslušníků občanské společnosti a politiků vystupujících jako občané, nikoli jako oficiální vládní delegace.