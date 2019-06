V Hongkongu demonstranti zablokovali policejní velitelství

Tisíce lidí v pátek vyšly do ulic Hongkongu, kde obklopili policejní velitelství. Demonstrace pokračují, protože správkyně Hongkongu Carrie Lamová ignorovala lhůtu, kterou jí dali demonstranti ke stažení kontroverzního návrhu zákona, jenž by umožňoval vydávat osoby podezřelé z trestných činů z Hongkongu do pevninské Číny. Vládní úřady v pátek zůstaly z bezpečnostních důvodů uzavřené.