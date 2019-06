V Hongkongu vyšly do ulic statisíce lidí kvůli spornému zákonu

V krvavé bitky se změnil protest v Hongkongu proti navrhovanému zákonu, který by umožnil vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Organizátoři tvrdí, že se demonstrací zúčastnilo přes milion lidí, což by znamenalo, že byly protesty nejmasovější od roku 1997, kdy se Hongkong vrátil pod čínskou správu. Policie uvádí číslo podstatně nižší - 240 tisíc. Faktem ale je, že stovky zraněných jsou na obou stranách, píše server deníku Süddeutsche Zeitung.