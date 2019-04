Záběr je nedatovaný, ale agentuře AP se podařilo zjistit, že záběry skutečně pocházejí z Afghánistánu. Velitel pluku parašutistů 16. výsadkové brigády Nick Perry jí ve středu potvrdil, že se případ vyšetřuje: „Armáda provádí plné vyšetřování a bere to velmi vážně. Chceme se dostat až ke kořenům toho, co se stalo.“

„Máme tu 400 příslušníků brigády, kteří poskytují ochranu v Afghánistánu a spolupracují úzce jak s NATO, tak s afghánskými partnery. Tito vojáci odvádějí v oblasti skvělou práci, ale toto vážné pochybení armáda plně vyšetří,“ řekl AP velitel a dodal: „Armáda byla vždy apolitická. Toto je vážné selhání úsudku.“

I was horrified to see the footage apparently showing soldiers firing at an image of ⁦⁦@jeremycorbyn⁩.



This disgraceful behaviour is deeply troubling and has no place in the Army.



I have written to ⁦⁦@GavinWilliamson⁩ about the investigation that is underway. pic.twitter.com/WcELyHLDPE