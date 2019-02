„Někdy musíte odejít z jednání, a to byla ta chvíle,“ řekl po předčasném ukončení summitu Trump. „Jsem vždy připraven jednat a vždy připraven jednání opustit,“ dodal. „Tentokrát jsme se rozhodli, že se pro žádné řešení nevyslovíme,“ zhodnotil výsledek summitu.

Podle něj se žádný třetí summit nyní neplánuje: „Uvidíme, jestli k němu dojde.“

Sankce nezrušíme, informoval po schůzce s Kim Čong-unem Donald Trump

„Za 36 hodin jsme dosáhli určitého pokroku. Bohužel, až do konce jsme nedošli, nedospěli jsme k dohodě. Požádali jsme Kima, aby udělal víc, což nebyl ochotný,“ řekl po jednání americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který se summitu též účastnil. „Každý doufal, že se to bude vyvíjet lépe,“ dodal.

Trump doufá, že se KLDR nevrátí k testům jaderných a raketových zbraní, od nichž loni ustoupila, což opakovaně ocenil. Podle Trumpa by se ale neměla situace zhoršit ani po neúspěšném summitu.

„(Kim) řekl, že testování nebude započato, nebudou se testovat ani rakety, ani jaderné zbraně, ale mohu jen zopakovat, co řekl. Uvidíme,“ uvedl Trump.

Prezident USA pak poskytl podrobnosti a uvedl, že šlo o vazbu mezi zrušením sankcí na KLDR a jaderným odzbrojením. „Chtěli, aby sankce byly zcela zrušeny, což udělat nemůžeme. Byli ochotni denuklearizovat částečně, ale ne tak, abychom odstranili sankce úplně. Zatím jsme se jich nevzdali,“ řekl Trump.

Americký prezident Donald Trump (vlevo) a ministr zahraničí Mike Pompeo na tiskové konferenci v Hanoji.

FOTO: Jorge Silva, Reuters

Trump nechtěl komentovat Kimovu představu denuklearizace, ale je podle něj aktuálně blíž americkým představám než před rokem. Zároveň ale podotkl: „On si chce nechat nějaké jaderné zbraně.“

Dodal, že sankce nemohl zrušit, protože slouží jako páka. Zmínil také, že se jednalo o pokračujícím obohacování uranu.

