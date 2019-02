„Indická letadla vnikla za dělící linii v Kašmíru u sektoru Muzafarabád do hloubky 5,5 až 6,5 kilometru. Pod tlakem se rychle stáhla a odhodila výzbroj, která dopadla na otevřené prostranství. Nebyla zasažena žádná infrastruktura, nejsou oběti,“ uvedl mluvčí pákistánské armády Asif Ghafúr na Twitteru s tím, že munice dopadla u Balakotu.

Indický ministr zahraničí Vidžaj Gokhale řekl, že terčem náletů byl Balakot, aniž by upřesnil kde toto místo leží. Město tohoto jména se nachází v pákistánské provincii Chajbar Paštunkvá a bylo zničeno při zemětřesení v roce 2005.

