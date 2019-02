Novinky, ČTK

Pompeo v rozhovoru pro televizi NBC vyjádřil naději, že diktátor Kim Čong-un na blížícím se setkání s prezidentem Donaldem Trumpem dostojí svému slibu, že se zbaví všech jaderných zbraní. Summit je naplánován na poslední dva únorové dny do Hanoje.

„Američané by měli vědět, že jsme proti KLDR zavedli ty nejtvrdší hospodářské sankce a neuvolníme je, dokud si nebudeme jisti, že riziko je podstatně menší,” řekl Pompeo.

Na dotaz, zda jde o ústup od původního požadavku na úplnou a ověřitelnou denuklearizaci, ministr řekl: „Abychom zajistili Američanům bezpečnost, musíme omezit hrozbu severokorejských jaderných zbraní, a potom můžeme pracovat na dosažení míru a bezpečnosti na poloostrově a na zajištění světlé budoucnosti pro severokorejský lid.”

Dohady o podobě denuklearizace

Podle informací Bílého domu se budou USA a KLDR pokoušet nalézt shodu v názorech na denuklearizaci Korejského poloostrova. Očekávání ale nejsou velká, sám Trump dal najevo, že hanojský summit nebude posledním. I tak ale schůzka může být velkým gestem dobré vůle, uvedl americký představitel. Obě strany na summitu mohou do hloubky probrat otázky jaderného odzbrojení, shodnout se na tom, co bude denuklearizace znamenat, a stanovit rozvrh dalších rozhovorů.

Podle amerických činitelů, na které se odvolává agentura AP, si Washington není jist, zda se KLDR chce jaderného arzenálu skutečně vzdát. Minulý měsíc ředitel americké Národní bezpečnostní služby Dan Coats řekl Kongresu, že Kim je otevřen denuklearizaci Korejského poloostrova, ale že je nepravděpodobné, že by se Severní Korea zcela vzdala jaderných zbraní. [celá zpráva]

Poradce přesto jednání hájí: „Důvod, proč jsme se angažovali, je ten, že věříme, že existuje možnost, že by se mohla Severní Korea rozhodnout pro úplnou denuklearizaci. A to je, proč dal Trump takovou prioritu jednání s nimi.“

Likvidace jaderných zbraní nemusí nic řešit



Nebude až takovým překvapením, když Kim nebude připraven potřást si rukou s Trumpem a hodit všechny zbraně hromadného ničení do Tennessee, jak navrhoval bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton, uvedl web The Atlantic a vysvětlil proč. Kim Čong-un i jeho otec Kim Čong-il věnovali ohromné prostředky na dekády trvající vývoj jaderných zbraní, o nichž byli přesvědčeni, že jen ty mohou zajistit suverenitu KLDR. Žádný stát s tak rozvinutým jaderným programem, jako je ten severokorejský, se ho nikdy nevzdal, podotkl The Atlantic.

Už dříve bezpečnostní poradce bývalého jihokorejského prezidenta I Mjun-baka Čchu Jung-wu upozornil, že si dokáže představit i to, že by KLDR zlikvidovala své jaderné zbraně, protože režim už má know-how i vybavení, aby mohl vyrobit rychle další. Podle něj je proto především potřeba ukončit izolaci KLDR, dát zemi bezpečnostní záruky, uzavřít s ní mírovou smlouvu, protože korejskou válku v červenci 1953 ukončilo jen příměří, a trvale zrušit společná jihokorejsko-americká vojenská cvičení.

Diskutuje proto o tom, zda summit nevyužít k oficiálnímu vyhlášení konce korejské války.