Novinky, ČTK, DPA, Reuters

Americký plukovník Sean Ryan, mluvčí mezinárodní koalice, jež v boji proti zbytkům IS podporuje arabsko-kurdskou koalici SDF, oznámil, že je zatím příliš brzo na to sdělit, kdy boje skončí. Uvedl to v e-mailu, z něhož citovala agentura Reuters.

Washington uvádí, že Islámský stát přišel v Sýrii o 99,5 procenta území, které předtím ovládal. Nyní jsou radikálové soustředěni na ploše pěti kilometrů čtverečních.

Arabsko-kurská koalice, která oznámila zahájení poslední bitvy proti IS minulý týden [celá zpráva], odhaduje, že proti ní všemi možnými prostředky bojuje asi 600 radikálů.

Bojovníci Islámského státu používají tunely a jako lidské štíty civilisty. Nasadili odstřelovače, zakopali miny a využívají také sebevražedných atentátníků, kteří vyrážejí do boje s auty naloženými výbušninami.

Agentura Reuters napsala, že se z oblasti podařilo uprchnout jedné Francouzce, která uvedla, že bojovníci Islámského státu nechali z oblasti odejít rodinné příslušníky Iráčanů a Syřanů, ale nikoli cizince.

„Je tam hodně cizinců a mezi nimi také Francouzi. Snažili se odejít, ale bojovníci jim v tom zabránili, používají je jako štíty. Nechali jít všechny Syřany a Iráčany, ale (jiné) cizince ne,“ řekla. Těmi se nyní zaštiťuje v boji. Podle odhadů může být na místě až 1000 civilistů, zhruba 20 tisíc lidí odešlo.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Členové arabsko-kurdské SDF bopjují o poslední baštu Islámského státu

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která situaci sleduje s pomocí svých místních informátorů, v úterý ohlásila, že si boje a koaliční nálety vyžádaly od soboty 70 obětí a zraněných mezi civilisty. SDF od soboty přišla o 12 bojovníků.

Podle SOHR jeden z útoků zasáhl tábor pro civilisty v Baghúzu a v noci na úterý při něm zemřelo 16 civilistů.

Ryan přiznal, že koalice o tom ví a prověřuje to. Řekl, že koaliční útoky se zaměřují na IS. V úterý nicméně koalice připustila, že při jednom útoku byla zasažena mešita, kterou ale IS využíval jako své velitelské a kontrolní stanoviště. Zástupce velitele koalice generálmajor Christopher Ghika řekl, že „na tuto mešitu se přestala vztahovat ochrana, protože si tam IS záměrně založil velitelství”.

Sean Ryan uvedl, že po porážce radikálů se bude muset celá oblast vyčistit od nastražených výbušnin.