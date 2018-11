Novinky, ČTK

USA a Jižní Korea zahájily dvoutýdenní Korejský námořní výcvikový program (KMEP), do něhož je zapojeno na 500 vojáků včetně příslušníků americké námořní pěchoty z Okinawy a dalších míst v Japonsku. Využívají při něm obojživelných vyloďovacích vozidel.

Obnovení manévrů je v souladu s rozhodnutím spojenců pokračovat v menších akcích na úrovni praporu a ustoupit od rozsáhlých cvičení, aby neprovokovali během mírových rozhovorů severokorejský režim.

Obě země se rozhodly uspořádat v příštím roce 24 cvičení KMEP. V roce 2016 jich proběhlo 14, loni 17 a letos jich byl zatím jedenáct.

Velká cvičení ale byla zrušena, naposledy například společné manévry Vigilant Ace naplánované na prosinec. Jihokorejský ministr obrany Čong Kjong-tu řekl agentuře Jonhap, že detailní plán vojenských cvičení na příští rok bude hotov do konce listopadu.

„Spojenectví navěky”



Jihokorejský prezident Mun Če-in při pondělním setkání s vysokými americkými vojenskými představiteli v Jižní Koreji řekl, že spojenectví mezi oběma zeměmi by mělo pokračovat navěky: „Korejsko-americké spojenectví se zrodilo v krvi uprostřed dělostřelecké palby za války, ale neskončilo v ní. Rozvíjí se ve velkou alianci, která vytváří mír na Korejském poloostrově, zajišťuje bezpečnost a prosperitu Jihu i USA a vede k míru a stabilitě v severovýchodní Asii.“ Řekl to v pondělí, před druhým americko-severokorejským summitem a čtvrtým mezikorejským summitem.

Jednání o jaderném programu Severní Koreje do značné míry ustrnula na mrtvém bodě kvůli požadavku Pchjongjangu na uvolnění sankcí poté, co zastavil jaderné testy. Washington naopak tvrdí, že restrikce zůstanou v platnosti až do té doby, kdy se KLDR všech jaderných zbraní definitivně zbaví. Podle expertů Severní Korea navzdory probíhajícím rozhovorům neučinila ve svém jaderném programu žádné změny.