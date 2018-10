Novinky

Tělo Chášukdžího mělo být rozřezáno a tvář měl mít znetvořenou, uvedla televize Sky News.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan tvrdí, že vražda novináře byla brutální a předem naplánovaná. Turecko podle jeho slov bude případ vyšetřovat všemi prostředky. Erdogan tvrdí, že nezpochybňuje upřímnost saúdského krále Salmána, ale nepřijímá vysvětlení království, že novinář přišel o život během potyčky.

„Nesmí se zapomínat na to, že saúdský konzulát má diplomatickou imunitu, ale že je také uvnitř našich hranic. Určitě budeme vyšetřovat. Všichni, kdo sehráli nějakou roli, musejí být potrestáni,” řekl turecký prezident.

Vyzval k vytvoření společného vyšetřovacího týmu, která by řešil vraždu, a proces by se podle jeho slov měl konat v Istanbulu. „Tak by mohli naši představitelé vstoupit na konzulát a do konzulovy rezidence. Stěžoval jsem si na konzulův postoj a Rijád ho odvolal,” řekl Erdogan.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Turecká policie našla v podzemní garáži v Istanbulu odstavené auto saúdské ambasády

Novinář zmizel 2. října, kdy přišel na konzulát, aby si vyřídil dokumenty k novému sňatku. Od té doby ho nikdo neviděl. Jeho smrt Rijád přiznal, ale tvrdí, že Chášukdží přišel o život během potyčky. Konkrétní důkazy ale zatím nebyly předloženy.

Chášukdžího měl zavraždit saúdský generál Máhir Abdalazíz Mutrib a následně poslat do Rijádu jeho odřezané prsty jako důkaz splnění úkolu. Před vraždou měl být žurnalista surově mučen. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Pracovníci saúdské ambasády údajně na dvoře pálili dokumenty