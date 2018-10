ČTK

V saúdskoarabské metropoli se bude od 23. října konat mezinárodní investiční konference Future Investment Initiative, jíž se přezdívá Davos v poušti. Už od minulého týdne ale řady mluvčích i účastníků kvůli okolnostem kolem Chášukdžího řídnou. Účast odřekl například britský miliardář Richard Branson či americký technologický investor Steve Case, tento týden se k nim přidala i šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová.

Nedorazí ani zástupci mnoha médií včetně televizí CNN a CNBC nebo deníků Financial Times a The New York Times.

Ještě ve středu pořadatelé konference trvali na tom, že konference se bude konat v daném termínu navzdory neúčasti mnohých pozvaných. Od té doby však mezi absentéry přibyla i některá prominentní jména, včetně francouzského ministra financí Bruna Le Mairea, jeho nizozemského kolegy Wopkeho Hoekstry a britského ministra pro mezinárodní obchod Liama Foxe.

Po delším zvažování účast odvolal i šéf amerického ministerstva financí Steven Mnuchin, který na twitteru uvedl, že jeho rozhodnutí předcházel rozhovor s prezidentem Donaldem Trumpem a ministrem zahraničí Mikem Pompeem.

Saúdskoarabský král Salmán bin Abd al-Azíz

FOTO: Profimedia.cz

Agentura AFP se pokusila na základě více zdrojů sestavit dosavadní seznam potvrzených neúčastí, v němž figurují třeba i zástupci bank JP Morgan, HSBC, Crédit Suisse, Société Générale či BNP Paribas. Do Rijádu se proti dřívějším plánům nechystají ani mnozí představitelé firem Google, Ford, Uber či Siemens.

Novinář Chášukdží beze stopy zmizel 2. října, když si byl vyřídit dokumenty na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Turecko tvrdí, že Chášukdží byl na konzulátu zavražděn. Rijád tvrzení Turecka odmítl, ale neposkytl žádné věrohodné vysvětlení toho, co se s žurnalistou stalo.