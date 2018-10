Novinky

Cílem je uskutečnit jasně zaměřená propojená cvičení, kterých by se účastnili válečné lodě, bojová letadla i vojáci. Manévry mají ukázat sílu Spojených států a jejich schopnost čelit rychle nepřátelům na více frontách.

Americké lodě a letadla se mají pohybovat v blízkosti čínských výsostných vod a vzdušného prostoru v Jihočínském moři, na které si Čína klade nároky, i u Tchaj-wanu, který Čína považuje za svou součást. Cílem je americká snaha ukázat, že v této důležité oblasti není plavba na moři nijak omezena, i když si Čína přeje ovládnout 90 procent Jihočínského moře.

Podobné americké plavby se konají už několik let a často přinášejí zvýšené napětí, tentokrát by však mělo jít o několik různých misí, které by se uskutečnily v rozmezí jediného týdne.

Akce nemají vyvolat střet s Čínou



Z plánu plyne, že záměrem není vyvolat střet s Čínou, i když ta podobné akce vnímá jako provokaci. V neděli posádka amerického torpédoborce USS Decatur změnou kurzu zabránila střetu s čínským torpédoborcem Lujang, který ve vzdálenosti 40 metrů prováděl nebezpečné manévry. [celá zpráva]

Minulý týden také proletěly nad Jihočínským a Východočínským mořem bombardéry B-52. Naopak Čína zakázala americké výsadkové lidi USS Wasp vplout do hongkongského přístavu.

Pentagon i Pacifická flotila se k návrhu odmítly vyjádřit. „Jak řekl ministr obrany, nekomentujeme žádné budoucí operace,“ řekl mluvčí ministerstva obrany David Eastburn. Jeden z představitelů ministerstva televizi řekl, že jde jen o návrh. Jak však podotkla CNN, zvláštní je, že už má operace své tajné kódové jméno.

USA také uvalily sankce na složku čínské armády, která má na starosti pořizování nové výzbroje, kvůli tomu, že Peking koupil ruský systém protivzdušné obrany S-400 a bojová letadla Suchoj Su-35, i když je Rusko na sankčním seznamu USA kvůli anexi Krymu. USA na jeho základě postihují organizace, které nakupují ruské zbraně. [celá zpráva]