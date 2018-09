ČTK

Politik měl mírnou teplotu. Následně lékaři zjistili, že měl tekutinu v dutině břišní. Tekutinu mu pak odsáli, uvedla v prohlášení nemocnice Alberta Einsteina. Nejmenovaní lékaři pak agentuře Reuters sdělili, že vzorek tekutiny bude analyzován s cílem zjistit, zda má politik infekci.

Bolsonaro se prezentuje jako kandidát, který dá do pořádku neurovnanou brazilskou politiku prorostlou korupcí. Řada lidí ho označuje za brazilského Donalda Trumpa. Kvůli svým mnohdy radikálním postojům čelí Bolsonaro mimo jiné obviněním z rasismu. Je znám rovněž urážlivými výroky na adresu žen a veřejně obhajuje brazilskou diktaturu z let 1964-1985. Vystupuje také proti sňatkům homosexuálů, které jsou v Brazílii legální již několik let.

Podle nejnovějšího průzkumu institutu IBOPE se Bolsonaro ve druhém kole koncem října zřejmě utká s levicovým kandidátem Fernandem Haddadem. První kolo, které se koná 7. října, by podle tohoto průzkumu vyhrál poslanec Bolsonaro s 28 procenty hlasů a druhý by skončil ekonom libanonského původu Haddad s 19 procenty hlasů. Třetí místo zatím přisoudil průzkum IBOPE kandidátovi levého středu Ciru Gomesovi.