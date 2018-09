PM, Právo

„Nad spojenectvím USA s Tureckem visí otazník. Nepromarní-li Polsko možnost, kterou mu poskytuje dohoda o strategickém partnerství podepsaná v úterý prezidenty Donaldem Trumpem a Andrzejem Dudou, může se pro Washington stát nástupcem obou zemí,“ dodal.

Tomasz Szatkowski, náměstek ministra národní obrany, nepochybuje o tom, že zřízení nové americké základny v Polsku a dlouhodobá přítomnost amerických jednotek na ní by změnily geopoliticky Evropu.

„Na Polsko by už nikdo nemohl pohlížet jako na nárazníkový stát, což by reálně ovlivnilo jeho bezpečnost, ale i ekonomické postavení,“ zdůraznil v narážce na fakt, že Duda nabídl Trumpovi zřízení základny, která by se mohla jmenovat Fort Trump, a na niž by Varšava přispěla dvěma miliardami eur (51 mld. korun).

EU je důležitější, namítá opozice



Tomasz Siemoniak, exministr obrany z opoziční Občanské platformy, kritizoval vládu za to, že považuje Washington za jedinou záruku polské bezpečnosti.

„Ukazuje se, že USA už nechtějí být považované za bezpečnostní agenturu, kterou si lze najmout, pokud se někdo cítí v ohrožení. Spojené státy jsou důležité, ale EU je důležitější,“ vyzdvihl.

List Gazeta Wyborcza připomněl, že smlouvu o strategické spolupráci Polsko s USA podepsalo v roce 2008 za prezidenta George W. Bushe. Obsahovala mj. ujištění, že Pentagon rozmístí v Polsku baterie raket Patriot. „Nestalo se tak dodnes a rakety se v Polsku objevují jen při krátkých cvičeních,“ uzavřel deník.