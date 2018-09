Novinky, ČTK

Rituální cesta byla pokračováním Munovy návštěvy Severní Koreje, během níž Kim Čong-un slíbil další kroky k denuklearizaci. [celá zpráva] Podle oficiální zprávy pchjongjangských médií cesta na vrchol hory symbolizovala úspěch vnitrokorejského summitu, letos už třetího.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un (druhý zleva) a jihokorejský prezident Mun Če-in (třetí zleva) na vrcholu sopky Pektu

FOTO: ČTK/AP

Sopka Pektu s kráterním Nebeským jezerem na vrcholu je místem, kde před pěti tisíci lety sestoupil syn boha Hwanung z nebes. Tam za ním přišla medvědice a tygr, že se chtějí stát lidmi. Hwanung jim to slíbil, pokud budou 21 dnů jíst jen česnek a pelyněk. Tygr to nedokázal, ale medvědice ano a té se pak narodil první korejský král Tangu. Mytologický význam hory využili i komunisté v Severní Koreji, kteří tvrdí, že se tam narodil otec dnešního vládce Kim Čong-il, i když to není pravda. Obrys hory je patrný na státním znaku KLDR a její jméno zaznívá i v severokorejské státní hymně.

Nebeské jezero v kráteru sopky Pektu

FOTO: Reuters

Před horskou výpravou se jihokorejský prezident ve středu večer na stadiónu v Pchjongjangu zúčastnil manifestačního představení, jemuž přihlíželo 150 000 lidí. V projevu vyzval k ukončení nepřátelství na Korejském poloostrově a k míru a spolupráci obou korejských států. „Žili jsme společně 5000 let a odděleně 70 let. Navrhuji zastavit nepřátelství posledních 70 let a udělat velký krok k míru, abychom byli znovu jednotní,” řekl Mun Če-in.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jihokorejský prezident Mun Če-in s manželkami u Nebeského jezera na hoře Pektu

FOTO: Reuters

Mun se má ještě během čtvrtka vrátit do Soulu.