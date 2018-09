Novinky

Původní vyšetřovací verze, že plášť byl poškozen v ruském výrobním závodu Eněrgija, se nepotvrdila. Hlavní vyšetřovací verzí se stalo podezření, že otvor vyvrtali členové americké posádky, aby se mohli co nejdříve vrátit na Zemi. Důvodem tohoto kroku mělo být onemocnění jednoho z nich.

Pokud by totiž posádka musela Mezinárodní vesmírnou stanici opustit kvůli nemoci, museli by Američané novou kosmickou loď zaplatit. V případě evakuace kvůli technické poruše by poškozený modul shořel v atmosféře a na vyvrtaný otvor by se nepřišlo, napsal Kommersant.

Modul Sojuz

Agentura Roskosmos si již u NASA požádala o kopie záznamů od astronautů a jejich lékařských zpráv. Pokud Spojené státy odmítnou spolupracovat při vyšetřování, „některé další otázky týkající se jejich zapojení do incidentu budou zbytečné“, napsal list.

Feustel: Že vůbec někdo tímhle ztrácí čas...



Velitel ISS Feustel prohlásil, že s únikem vzduchu ze Sojuzu nemá posádka ISS nic společného. „Je ostudné a urážlivé, že někdo ztrácí čas podobnými úvahami,” prohlásil astronaut. Pro posádku ISS bylo objevení otvoru šokem, náležitě ale reagovala a utěsnila ho, dodal.

V noci na 30. srpna unikl z lodi vzduch kvůli dvoumilimetrové trhlině provrtané zevnitř. Otvor byl okamžitě hermeticky uzavřen a tlak v orbitálním komplexu se dostal na správnou úroveň.