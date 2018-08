Novinky

Podchycení epidemie komplikuje fakt, že v oblasti zuří ozbrojený konflikt. „Po tamní návštěvě mám ještě větší obavy. Epidemie je nebezpečnější proto, že ve východním Kongu, v (provincii) Severní Kivu hrozí bezpečnostní riziko,“ cituje stanice CNN generálního ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse.

Kvůli probíhajícím bojům na východě Konga opustily své domovy tisíce lidí. A právě početné skupiny migrujících obyvatel představují rizikový faktor. Vysoce nakažlivá a zpočátku složitě identifikovatelná nákaza se tak může dostat například do utečeneckého tábora či velkého města.

Zdravotníci se k ohnisku nemohou dostat



Již druhá letošní epidemie v Kongu propukla na začátku srpna. Ohnisko nákazy se nachází v místech, kam není kvůli náročnému terénu, špatné infrastruktuře a probíhajícím bojům možný přístup.

„Prostředí přispívá k volnému šíření eboly, protože v té oblasti jsou nepřístupná místa zvané červené zóny, kde působí ozbrojené skupiny,“ konstatoval Ghebreyesuse.

Strach z šíření eboly za hranice



V Severním Kivu se už dvacet let bojuje. Do bojů je zapojeno sto různých vzbouřeneckých a kmenových milicí. Před násilím utekl z osmimiliónového Severního Kivu do sousedních provincií milión lidí. Skončili v Tanzanii, Ugandě a Burundi. Peter Salarna ze Světové zdravotnické organizace varoval, že mezi uprchlíky by se mohli objevit nakažení, protože lidé z oblasti, kterou označil za „válečnou zónu“, před boji stále utíkají.

Zdravotní středisko a porodnice v Mangině.

FOTO: Reuters

Ebola patří mezi krvácivé horečky. Poprvé byla zaznamenána na severu Konga v roce 1976. Virus způsobuje zvýšenou teplotu, zvracení, průjem a svalové bolesti, vnitřní a vnější krvácení a někdy i rozklad tkání. Úmrtnost se pohybuje podle kmene mezi 30 až 90 procenty. Lék na ebolu neexistuje, ale slibné jsou výsledky testů vakcíny.