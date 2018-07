Novinky

Právě kvůli této záležitosti se uskuteční v pátek po poledni na českém ministerstvu zahraničí schůzka se zástupcem egyptského velvyslanectví. „Náměstek pro konzulární a právní služby Martin Smolka bude jednat s egyptským charge d’affaires,“ sdělila Novinkám mluvčí ministerstva Irena Valentová.

Hledá se možnost, jakým způsobem by mohl Egypt pomoci rodině zemřelé Češky. Odškodnění se Egypt brání, nechce, aby nastal precedent pro podobné události.

Devětadvacetiletý Egypťan zaútočil nožem na lidi na hotelové pláži v letovisku Hurghada loni 14. července. Dvě německé turistky ve věku 56 a 65 let několika bodnými ranami usmrtil, další čtyři cizinky včetně šestatřicetileté Češky zranil. Žena utrpěla zranění do zad a do nohy. [celá zpráva]

Zpočátku její léčba vypadala nadějně. Žena komunikovala s příbuznými, kteří za ní do nemocnice přijeli. Její stav se ale rapidně zhoršil a poslední dny ji při životě udržovaly jen přístroje. Podle rodiny, kterou informovali lékaři, se v jejím těle rozšířila infekce způsobující selhání orgánů. [celá zpráva]

Mohl mít politický motiv, míní Němci



Egyptské úřady sice shledaly útočníka nesvéprávným a muže umístily do psychiatrické léčebny, němečtí kriminalisté tvrdí, že čin mohl být nábožensky motivován a útočník při něm mohl jednat na zadání někoho jiného.

Jeden ze svědků incidentu uvedl, že pachatel křičel, že v Egyptě nemají cizinci a křesťané co dělat. Agentura Reuters uvedla, že útočník byl stoupencem takzvané radikální organizace Islámský stát. [celá zpráva]