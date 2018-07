Všichni jsou pohublí, protože každý ztratil asi dvě kila na hmotnosti. Zpočátku jedli jídlo, které si do jeskyně přinesli, aby v ní oslavili narozeniny 17. narozeniny jednoho z nich. To jim pak ale došlo. Pili vodu skapávající ze stěn jeskyně. V nemocnici budou týden, pak začne týdenní rekonvalescence a ještě týden budou muset zůstat doma.

První čtveřice zachráněná v neděli jí normální jídlo, ve středu na ně byla převedena i druhá skupina. První čtveřici už navštívili rodiče a ještě ve středu by měli rodiče navštívit i druhé zachráněné kvarteto. I když tři z hochů mají lehčí zápal plic, žádný se nekazil vážnou infekcí. Hrozilo, že mohou dostat leptospirózu.

Současně se zveřejněním záběrů z nemocnice také speciální síly thajského námořnictva ukázaly dramatické záběry práce záchranářů, kteří dostávali mladíky z jeskyně.

WATCH: Thai Navy SEAL video shows sedated boys being stretchered out of Tham Luang cave complex https://t.co/iZWeHzhJ8o pic.twitter.com/1wprhK4PHa