Počet potvrzených obětí stoupl poté, co záchranáři prohledali zničené domy v Mabi. Toto město je nyní součástí rozrůstajícího se Kurašiki v prefektuře Okajama. Voda Mabi zaplavila naráz, lidé skončili na střechách.

VIDEO: Japan floods: images of destruction in Kurashiki as death toll in days of heavy rain rises to 156 pic.twitter.com/8J5ubGghd0