„Prezident Trump se zavázal poskytnout bezpečnostní záruky KLDR a předseda Kim Čong-un znovu potvrdil svůj pevný a neochvějný závazek ke kompletní denuklearizaci Korejského poloostrova,“ stojí podle CNN v textu.

#BREAKING Kim commits to 'complete denuclearisation of Korean Peninsula' in joint text — AFP news agency (@AFP) 12. června 2018

Ve smlouvě se dále píše o vytvoření nových vztahů mezi USA a KLDR: „Prezident Trump a předseda Kim Čong-un si důkladně a do hloubky vyměnili názory na témata vážící se k ustavení nových vztahů mezi USA a KLDR a k vybudování trvalého a pevného míru na Korejském poloostrově.”

Americký prezident ještě předtím řekl, že proces denuklearizace „začne velmi, velmi rychle“.

Kim odmítl na opakovanou otázku novinářů ohledně jaderného odzbrojení Severní Koreje odpovědět, v textu se ale odvolává na slib o denuklearizaci, který vyřkl při dubnovém setkání s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un podepsali po summitu společné prohlášení.

FOTO: Evan Vucci, ČTK/AP

Zatím není známo, zda už existuje nějaká časová osa a zda KLDR dosáhla zmírnění hospodářských sankcí. V krátkém textu ale nic podobného zmíněno není.

V dokumentu se obě země také zavázaly, že budou pokračovat vytyčeným směrem. Trump sršel po podpisu optimismem: „Sejdeme se znovu. Sejdeme se mnohokrát.“ Uvedl, že si s Kimem vytvořili zvláštní pouto.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un se chystají k podpisu společného prohlášení.

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Na otázku, zda jej pozve do USA, odpověděl: „Rozhodně bych chtěl“.

Kim při podpisu nepoužil pero, které měl položené na stole, ale to, které mu podala jeho sestra. Ta si ho pak dala zpátky do saka. Kim po podpisu dohody odjel do hotelu St. Regis, protože záhy odletí ze Singapuru.