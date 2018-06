Na úvod si podle BBC oba vyměnili zdvořilostní a optimistické fráze. Trump pravil, že je pro něj „čest“ se setkat s Kimem. „Budeme mít ohromné vztahy, nemám o tom pochyb,“ dodal Trump s tím, že je přesvědčen o úspěchu summitu.

Kim odvětil: „Nebylo snadné se sem dostat. Minulost a staré předsudky působily jako překážky na naší cestě vpřed, ale překonali jsme je všechny a dnes jsme zde.“

Po podání rukou šli spolu do jednací místnosti. Cestou se oba usmívali.

První dvě hodiny mají lídři USA a KLDR jednat mezi čtyřma očima jen v doprovodu tlumočníků. Pak se k nim mají připojit další politici včetně ministra zahraničních věcí Mika Pompea a prezidentova bezpečnostního poradce Johna Boltona a amerického velvyslance na Filipínách Sung Kima, uvedla televize CNN.

Dorazí také sestra Kim Čong-una.

Před zahájením schůzky Donalda Trump na Twitteru vyjádřil uspokojení s přípravami, ale současně zmínil, že není jasné, jak summit dopadne. „Setkání mezi týmy a představiteli probíhají dobře a rychle, ale na tom koneckonců nezáleží. Brzy budeme vědět, zda bude, nebo nebude skutečná dohoda.“

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!