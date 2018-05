„Dali jsme dohromady velký tým pro naše rozhovory se Severní Koreou. Nyní probíhají schůzky týkající se summitu, a víc. Severokorejský místopředseda Kim Jong-čchol teď míří do New Yorku. Solidní odpověď na můj dopis, děkuji!” napsal Trump na svém twitterovém účtu s narážkou na dopis, kterým minulý týden setkání zrušil, aby po pár hodinách otočil a řekl, že summit se může konat v původním termínu. [celá zpráva]

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!