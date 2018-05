Američtí diplomaté dorazili do Severní Koreje jednat o summitu Trumpa s Kimem

Skupina amerických diplomatů a úředníků přijela v neděli do KLDR, kde bude se zástupci severokorejské vlády pracovat na přípravě vrcholné schůzky mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vůdcem KLDR Kim Čong-unem. Napsal to list The Washington Post.