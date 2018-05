Novinky, ČTK, DPA

Americký velvyslanec v Izraeli David Friedman v úvodním projevu připomněl historii vzniku státu Izrael. Spojené státy podle jeho slov přesunem ambasády udělaly očekávaný krok. „Jen se celou dobu čekalo na to, až se stane skutečností. Znovu to jsou Spojené státy, které tak činí jako první země. Mnoho lidí dlouho a usilovně pracovalo, aby se dnešní historický okamžik stal skutečností. Je to ale díky vizi a odvaze jednoho člověka, kterému hodně dlužíme, a tím je Donald Trump,” prohlásil.

Slavnostní ceremonie se v Jeruzalémě účastní špičky izraleského veřejného života, prezidentem počínaje přes premiéra Netanjahua s manželkou, ministry, poslance, rabíny, představitele soudní moci i armády.

Pro velvyslanectví byl vyčleněn prostor ve stávajícím objektu amerického konzulátu. Před budovou byly vysázeny červené a bílé květiny do pruhů americké vlajky s modrými květy v horním rohu. Na budovy a městské autobusy bylo umístěno 150 billboardů s hesly oslavujícími Trumpa.

Ze Spojených států na slavnostní přesun ambasády už v neděli přiletěla delegace, jejímiž členy jsou mimo jiné Trumpova dcera Ivanka, její manžel a prezidentův poradce Jared Kushner, ministr financí Steven Mnuchin a dvanáct členů Kongresu.

Kontroverzní krok



Status Jeruzaléma je jedním z klíčových problémů izraelsko-palestinského konfliktu. Bezprostředně po Šestidenní válce v roce 1967 Izrael anektoval východní Jeruzalém a učinil z něj de facto součást hlavního města. Status „celého a sjednoceného“ Jeruzaléma, jako hlavního města, Izrael zakotvil v roce 1980 v základním zákonu.

Palestinci ale východní část Jeruzaléma okupovanou Izraelem považují za budoucí hlavní město vlastního státu.

Spojené státy přesunuly svou ambasádu do Jeruzaléma.

FOTO: Ronen Zvulun, Reuters

V rámci mezinárodního společenství je status „sjednoceného Jeruzaléma“ jako izraelského „věčného hlavního města“ kontroverzní. I když některé země udržují v Jeruzalémě své konzuláty, jsou všechny ambasády umístěny většinou v Tel Avivu.

Přesun ambasády kritizovala také Evropská unie. Krok považuje za ohrožení bezpečnosti v oblasti a maření naděje na řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Brusel dlouhodobě zastává názor, že jediným realistickým řešením izraelsko-palestinského konfliktu je vznik dvou států, kromě Izraele tedy i palestinského, s Jeruzalémem jako hlavním městem obou z nich.

Trumpův krok odsoudila také OSN v nezávazné rezoluci.

Kvůli přesunu ambasády dokonce šéf teroristické sítě Al-Káida Ajmán Zavahrí vyzval ke svaté válce proti USA. Prohlásil, že přesun ambasády je důkazem ztroskotání jednání Palestinců s Izraelem. Současně kritizoval islámské země za to, že podle něj nepodporují zájmy muslimů, když jsou členy OSN, která uznává Izrael.

Americký prezident Donald Trump podle Zavahrího „jasně odhalil pravou tvář moderních křížových výprav, na nichž neplatí klid a usmíření, ale jen cesta odporu a svaté války“.