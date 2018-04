Novinky

Svědci vypověděli, že helikoptéry zaútočily na madrásu, což je islámská náboženská škola, kde se v té době konalo shromáždění absolventů. Škola se nachází v okrese Dašti Arči, kde byly v té době stovky lidí.

„Když stroje kolem dvanácté přiletěly, některé děti křičely: ‚Budou shazovat bomby‘. Ale stařešinové řekli: „Klid, nic se nestane.‘ Pak náhle zasáhly bomby mešitu,“ popsal agentuře AFP dění Muhammad Išak, který byl na místě.

„Sám jsem napočítal 35 těl,“ řekl pak v nemocnici AFP Abdul Chálil, který pomáhal zraněným. „Dorazil jsem na místo hned po náletech. Vypadalo to tam jako v řeznictví. Všechno bylo pokryté krví, na zemi ležely kusy těl, hlavy, údy i další části,” vylíčil.

Afghánské vrtulníky Black Hawk

FOTO: Rahmat Gul, ČTK/AP

Civilní oběti



Lékař v místní nemocnici potvrdil BBC, že do ní bylo přivezeno přes padesát zraněných. Dodal, že mezi oběťmi jsou studenti a civilisté. Mluvčí guvernéra provincie Kunduz oznámil, že bylo zraněno 55 civilistů.

Civilní oběti potvrdil i místní policista. Uvedl však, že terčem náletu byli bojovníci Tálibánu, oblast prý navštívil vysoký představitel hnutí z pákistánské Kvéty. Podle policisty bylo 15 tálibů zraněno a deset zabito.

Mladý Afghánec zraněný při náletu

FOTO: Reuters

Čísla se však zdroj od zdroje liší. Zdroj z afghánských bezpečnostních sil, který si nepřál být jmenován, agentuře AFP řekl, že zemřelo 59 lidí, především dětí. Mezi padlými jsou však i místní vůdci Tálibánu.

Mluvčí ministerstva obrany Muhammad Radmaniš už v pondělí prohlásil, že terčem náletu bylo soustředění bojovníků Tálibánu v okrese Dašti Arči, přičemž se podařilo zabít 30 jeho příslušníků včetně devíti velitelů - vůdce jejich rudé jednotky a klíčového člena rady Tálibánu v pákistánské Kvétě.

Podle něj mínil Tálibán v oblasti, kterou drží pod kontrolou, uspořádat vojenskou přehlídku.

Dítě zraněné při pondělním vrtulníkovém náletu

FOTO: Reuters

Tálibán jakékoli oběti mezi svými muži popřel. Jeho představitel uvedl, že ve škole bylo na 2000 lidí včetně 750 studentů.

I místní kmenový vůdce Džamál Chán Badžuri řekl americké stanici CBS: „Nebyla to žádná schůzka Tálibánu. Proč by Tálibán pořádal vojenskou schůzku na veřejném shromáždění s dětmi a místními? To je nesmysl.“

Tým OSN pro lidská práva v Afghánistánu zatím shromažďuje fakta. „Všechny strany jsou povinny chránit civilisty před dopady ozbrojeného konfliktu,“ uvedl tým v prvním prohlášení.